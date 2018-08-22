КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Западные санкции на поставку российских вооружений — попытка выдавить Россию с рынков, заявил в рамках форума "Армия-2018" глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Ограничения, которые накладываются на продвижение продукции военного назначения, и все те тяготы и лишения, с которыми сталкиваются Рособоронэкспорт и мы как бенефициар этого процесса. Нас не пускают в те страны, которые не участвуют в локальных конфликтах, которые не представляют никому угрозу. Вооружение, которое мы поставляем, украшает обороноспособность этих государств. В этой ситуации это ничто иное как попытка нас выдавить с тех рынков или на эти рынки не пустить", — сказал он на панельной дискуссии, организованной Промсвязьбанком в рамках форума.

Санкции в других областях, по его словам, больше вызваны экономикой и политикой. "Я думаю, экономики там больше, чем политики", — добавил Слюсарь.