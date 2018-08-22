Рябков заявил об агрессивном подходе США к решению международных проблем

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США, вводя все новые санкции, действуют по принципу "чем хуже, тем лучше", у Вашингтона агрессивный подход к решению международных проблем, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Как водится, никаких доказательств и обоснований, одни злобные инсинуации. Действуют по принципу чем хуже, тем лучше. О каком оздоровлении двусторонних российско-американских отношений ведут речь в Вашингтоне? При этом США "делают замах" на то, чтобы продавить свою антисеверокорейскую линию через профильный комитет СБ ООН, настаивают на расширении его санкционных списков. Не получится", — говорится в комментарии Рябкова, который в среду опубликовал журнал "Международная жизнь".

"Твердолобому, зашоренному и агрессивному подходу американцев к решению двусторонних и международных проблем противопоставляем спокойную, методичную работу по конструктивной повестке дня. На санкции отвечали и будем отвечать так, чтобы это не наносило ущерба нашим собственным интересам", — отметил Рябков.