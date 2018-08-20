Кремль оценил последствия предстоящих санкций США против России

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Американские санкции против России нанесут вред всей международной торговле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что ограничительные меры следует воспринимать как продолжение недружественных и незаконных действий, а ответные шаги российского руководства будут соответствовать интересам граждан страны.

"Нам известно, что законопроект подготовлен, нам известен текст этого законопроекта, он опубликован на соответствующих интернет-ресурсах. Мы с большим вниманием его изучили, мы считаем, что это продолжение недружественных и незаконных с точки зрения международного права действий", — сказал Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать перспективы реакции России на планирующиеся новые ограничительные действия США в отношении России.

Администрация США анонсировала 8 августа новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери, где в марте, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ожидается, что уже 22 августа вступит в силу первый пакет санкций США. Речь прежде всего идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

По словам Пескова, "подобные рестрикции, безусловно, наносят ущерб всей международной торговле". Пресс-секретарь президента при этом призвал не забегать вперед в вопросе реакции Кремля. "Будем делать то, что, собственно, всегда делает президент Российской Федерации, он делает все, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны", — подчеркнул он.

Неприятие новых санкций

Глава МИД Сергей Лавров спустя два дня после анонса ограничительных мер провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, во время которого заявил ему о категорическом неприятии Москвой новых санкций Вашингтона из-за "дела Скрипалей".

Министр подчеркнул, что ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна за время после инцидента в Солсбери не предоставила ни единого факта в подкрепление подобных утверждений.

После этого в Госдепе сообщили, что США стремятся наладить отношения с Россией.

В основу санкций лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году. Ранее он уже применялся в марте 2018 года, когда США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также в отношении Сирии в 2013 году.

В Кремле увязку новых антироссийских санкций США с инцидентом в британском Солсбери назвали незаконной и неприемлемой. А официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя на брифинге действия США в отношении России, назвала предлог для новых санкций надуманным.