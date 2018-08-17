Отдых в России стал самым популярным при бронировании пакетных туров

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Эксперты сервиса путешествий выяснили, где этим летом отдыхали любители пакетных туров. По данным Туту.ру, тройка лидеров за год осталась неизменной, возглавляет рейтинг Россия.

Минимальная цена путевки на одного человека выросла с 17 086 рублей (2017 год) года до 20 647 рублей летом этого года. А вот путевки в Турцию за год практически не прибавили в цене. При этом пассажиропоток в эту страну за год увеличился на 9% (с 21% до 30%). Турция, согласно данным туристического сервиса, по популярности почти догнала Россию (33% — доля туристов, которые отдохнули этим летом в России, 30% — в Турции).

Замыкает тройку лидеров Греция. Цены на путевки в этом году не изменились по сравнению с 2017 годом. Летний тур на человека в Грецию стоит около 34 тысяч рублей. Кипр занял четвертую позицию (шестое место годом ранее). Цены на путевку по этому направлению также не изменились за год. Отдохнуть на Кипре стоит от 40 тысяч рублей на человека.

В целом за минувший год цены выросли по многим популярным направлениям. Например, поездки в Таиланд подорожали на 24%, в Черногорию — на 18%, в Испанию — на 8%. Туры в Болгарию, напротив, подешевели на 12%.