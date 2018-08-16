МИД раскритиковал санкции США против портовой компании из-за КНДР

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Москва видит в санкциях США против российского портового агентства "Профинет" попытку наказать Россию за принципиальную позицию по КНДР, сообщили в МИД.

Кроме того, в ведомстве назвали ограничительные меры США нелегитимными и бесполезными.

"Сколько бы односторонних "санкционных волн" Вашингтоном ни инициировалось (а их общее число достигло уже 55), легитимности им это не придает. Акцент американских политиков на рестрикциях — это попытка скрыть их бесполезность", — говорится в комментарии.

В МИД подчеркнули, что санкции ввели в тот момент, когда решение задачи денуклеаризации Корейского полуострова нуждается в плотной совместной международной работе.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что деструктивная тактика Вашингтона способна лишь подорвать подвижки в урегулировании вокруг КНДР.

"Приходим к выводу, что в Вашингтоне не осознают, насколько опасно упорное проведение линии по оказанию максимального давления на Пхеньян", — отметили в МИД.

В среду США внесли в список санкций из-за сотрудничества с КНДР российское ООО "Профинет" и его гендиректора Василия Колчанова. Как говорится на сайте Министерства финансов США, компания предоставляла портовые услуги не менее шести раз судам под флагом КНДР, в том числе находящимся под санкциями. Также компанию обвиняют в том, что она продолжала предлагать свои бункеровочные услуги для судов под флагом КНДР после введения санкций на поставку нефти в Северную Корею.

"Вытаскивание старого белья"

Ранее гендиректор компании назвал действия Вашингтона "вытаскиванием старого белья".

"Там вранье про санкционные суда. У них написано про два танкера (из КНДР. — Прим. ред.). Санкции назначены в сентябре, а пароходы ушли в июле. Они простояли месяц. Нефтебаза ("Независимая нефтегазовая компания". — Прим. ред.) не давала им груз. А наше дело — оформить приход-отход с пограничниками и таможней. Вот это наша работа. Топливо продавать — не мы, покупать топливо — не мы", — сказал Колчанов РИА Новости. По его словам, после введения санкций на поставку нефти северокорейские танкеры не заходили в Россию.

Колчанов считает, что санкционная политика очень плохо отразится на работе компании и отпугнет партнеров.

"Они повлияют на то, что те, кто с нами работал, будут опасаться с нами работать. Они будут бояться американцев", — отметил он.

Гендиректор признался, что не знает, как оспорить решение Вашингтона, и выразил надежду на помощь государства. При этом он подтвердил, что "Профинет" продолжает работать с судами из КНДР, так как это не запрещено.

"Приходит пять штук маленьких, по 40 метров. Это же не те суда, про которые они пишут (Министерство финансов США. — Прим. ред.), а маленькие рефрижераторы, которые берут продукты питания. Вот сейчас ушел — конфеты взял и растительное масло и пошел. Они сейчас берут только продукты питания: то молоко, то масло. То, что разрешено. Мы знаем, какие грузы санкционные. Детский велосипед нельзя вывозить. Даже гири нельзя, которыми тренируются", — рассказал Колчанов.

Новые американские санкции

В начале августа США в рамках мер в отношении КНДР ввели ограничения против российского банка "Агросоюз". Американский Минфин объяснил такой шаг нарушением санкционного режима по КНДР и "длительными отношениями" банка с Северной Кореей. Также в список попали китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская компания Korea Ungum Corporation.

Десятого августа Москва заблокировала американскую заявку в комитете СБ ООН по КНДР о включении в санкционный список новых физических и юридических лиц, в том числе банка "Агросоюз".