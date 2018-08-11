Санкции против России не могут заменить диалог, заявил немецкий политик

ГИФХОРН (ФРГ), 11 авг — РИА Новости. Санкционная политика в отношении России не может быть альтернативой постоянному диалогу, за который выступает большинство немцев, заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, выступая в субботу на мероприятии, посвященном перспективам германо-российских отношений.
Он добавил, что опросы общественного мнения показывают, что "значительное большинство немцев разделяют этот скепсис и, независимо от партийных предпочтений, выступают за сотрудничество, диалог и постоянную дискуссию с Россией, чтобы мы работали над хорошими отношениями с Россией".
"Если удастся выйти из этого тупика, то есть надежда на значительный прогресс. Потенциал отношений между Россией и Германией в экономическом плане далеко не реализован", — подчеркнул Вайль.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума, и после инцидента в Британии, где был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины, в отравлении Скрипаля, ввели санкции и выслали российских дипломатов. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.