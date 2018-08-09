Минэнерго анализирует законопроект о возможных новых санкциях США

САБЕТТА (ЯНАО), 9 авг — РИА Новости. Возможные новые санкции США против России пока существуют лишь в виде законопроекта, Минэнерго РФ всегда анализирует такие инициативы, заявил журналистам первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

"Это не первый законопроект (США о санкциях — ред.), там ряд законопроектов находится. Каждую из таких инициатив мы, естественно, анализируем. Но еще раз хочу сказать, что это не объявление санкций", — сказал Текслер.

"Да, периодически инициативными группами вводятся такого рода законопроекты, мы их тщательно изучаем и даем анализ возможных последствий", — добавил он. Текслер затруднился ответить, когда Минэнерго завершит этот анализ.