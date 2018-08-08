Проект о санкциях США: эксперты оценили риски для российских госбанков

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Внесенный в американский парламент законопроект дает расплывчатую формулировку по возможным санкциям против российских госбанков, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что будет очень болезненно, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Вместе с тем они указывают, что наблюдающееся резкое падение курса рубля и акций банков объясняется перестраховкой инвесторов, поскольку законопроект может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что в части госбанков формулировка в документе неоднозначная – за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых транзакций в долларах.

В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Газета "Коммерсант" в своей статье в среду трактовала это место как именно запрет на долларовые расчеты. Реакция рынка не заставила себя ждать — в среду он оказался под сильным давлением и значительно просел на 1-3% вслед за бумагами Сбербанка и ВТБ, а также акциями АФК "Система".

Вместе с тем, в среду доллар подскакивал до 65,05 рубля — максимума с 11 апреля, когда рынок полностью (на тот момент) отыграл санкции против "Русала" — после этого доллар стоил меньше. Евро в среду подскакивал до 75,28 рубля — максимума с 8 мая. Доллар расчетами "завтра" на 18.01 мск среды на Московской бирже дорожал на 1,15 рубля — до 64,64 рубля, евро — на 1,34 рубля, до 74,99 рубля.

Трактовки

Законопроект не содержит прямого указания на запрет на расчеты с долларом для российских госбанков, отметили в "Открытие Брокер". При этом в компании не исключили, что механизм запрета в итоге может функционировать по аналогии с "Русалом", то есть разъяснения Минфина США впоследствии приведут к подобным последствиям.

"Помимо запрета на операции с новым российским госдолгом и участия в энергетических и нефтяных проектах, в документе предлагается запретить операции на территории США и заморозить активы семи российских государственных банков. По сути это может означать для этих банков запрет на расчеты в долларах с использованием корсчетов в США", — считают в банке "Открытие".

В банке предположили, что данная мера может оказать выраженно негативное влияние на бизнес банков, на долю которых (без учета ВЭБа) приходится порядка 60% совокупного объема активов российского банковского сектора.

"Изначально (в этом разделе законопроекта – ред.) речь идёт об операциях с новым суверенным долгом и можно предположить, что речь идёт только о суверенном долге. Однако конкретно этот абзац может быть понят так, что запрет распространяется на все операции с собственностью и долями собственности госбанков (тут речь может идти о корсчетах). Но только на те операции, которые могли бы происходить на территории США или с участием лиц, находящихся в американской юрисдикции", — полагает Валерий Пивень из АКРА.

В свою очередь начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий напомнил, что введенные в 2014 году санкции против "СМП Банка" и банка "Россия" привели к блокировке выпущенных ими карт Visa и MasterCard. После этого российским властям пришлось в ускоренном порядке создавать собственную платежную систему, которая самостоятельно бы обрабатывала все внутрироссийские операции по картам — была создана НСПК, которая является оператором системы карт "Мир". Таким образом повторения сценария четырехлетней давности сейчас невозможно.

Что делать, если

Одномоментное введение запрета на долларовые расчеты госбанков безусловно вызвало бы сильнейший дефицит валютной ликвидности в стране, но подготовка к ним смягчит их негативное воздействие, считает профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин, в прошлом занимавший руководящие посты в Минфине и ЦБ.

"Если государственный банк не может проводить операции в долларах, то он может попытаться такие операции проводить через другой банк, который не находится под санкциями — тоже российский. Другое дело, что мы пока не понимаем как он переведет эти доллары, когда санкции уже вступили в силу, в другой банк. Потому что это идет через корсчет американского банка, и американский банк видит эту операцию — он ее, естественно, не проводит", — отметил Вьюгин.

Осадчий из БКФ согласен с Вьюгиным, но отмечает, что в таком случае сторонние банки-корреспонденты сами рискуют попасть под ограничения. "В принципе банки из этого списка могут совершать долларовые транзакции, используя корсчета в банках-корреспондентах. Но тогда эти банки-корреспонденты "подставляются" под санкции", — предупреждает аналитик.

Опасения чрезмерны

Но в целом, Осадчий охарактеризовал предложения сенаторов как "адский законопроект", отметив, что в США сейчас происходит политическая активизация перед промежуточными выборами в конгресс.

Вероятность того, что Минфин США одобрит данный законопроект и примет в нынешнем виде, эксперты оценили как низкую – около 5-10%. "Это не базовый сценарий, однако теоретически такое возможно в будущем. Основные опасения на счет того, что могут быть ограничены долларовые расчеты для российских госбанков, слишком перегреты", — полагает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

По его мнению, данный документ больше представляет из себя компиляцию всех законов и законопроектов, которые были введены или планировались к введению против России. "Таким образом, законодатели США ищут наиболее болезненные точки России", — считает эксперт.

"В принципе мы должны понимать, что это пока такие намерения, и реакция рынка — на намерения. То есть реакция на непроверенные события. Но рынок поступает правильно, он реагирует, затем смотрит: "а что же дальше?". И в зависимости от того, что же дальше, он либо опять идет наверх, либо остается на этом уровне или падает дальше — вот сейчас мы на такой развилке", — резюмирует Вьюгин.