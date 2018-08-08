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Реакция на санкции

Проект о санкциях США: эксперты оценили риски для российских госбанков

Сюжет:
Расширение санкций США против России (375)
(обновлено: 23:25 08.08.2018)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия США. Архивное фотоЗдание Капитолия США. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Внесенный в американский парламент законопроект дает расплывчатую формулировку по возможным санкциям против российских госбанков, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что будет очень болезненно, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Вместе с тем они указывают, что наблюдающееся резкое падение курса рубля и акций банков объясняется перестраховкой инвесторов, поскольку законопроект может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что в части госбанков формулировка в документе неоднозначная – за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых транзакций в долларах.

В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Газета "Коммерсант" в своей статье в среду трактовала это место как именно запрет на долларовые расчеты. Реакция рынка не заставила себя ждать — в среду он оказался под сильным давлением и значительно просел на 1-3% вслед за бумагами Сбербанка и ВТБ, а также акциями АФК "Система".

Вместе с тем, в среду доллар подскакивал до 65,05 рубля — максимума с 11 апреля, когда рынок полностью (на тот момент) отыграл санкции против "Русала" — после этого доллар стоил меньше. Евро в среду подскакивал до 75,28 рубля — максимума с 8 мая. Доллар расчетами "завтра" на 18.01 мск среды на Московской бирже дорожал на 1,15 рубля — до 64,64 рубля, евро — на 1,34 рубля, до 74,99 рубля.

Трактовки

В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Законопроект не содержит прямого указания на запрет на расчеты с долларом для российских госбанков, отметили в "Открытие Брокер". При этом в компании не исключили, что механизм запрета в итоге может функционировать по аналогии с "Русалом", то есть разъяснения Минфина США впоследствии приведут к подобным последствиям.

"Помимо запрета на операции с новым российским госдолгом и участия в энергетических и нефтяных проектах, в документе предлагается запретить операции на территории США и заморозить активы семи российских государственных банков. По сути это может означать для этих банков запрет на расчеты в долларах с использованием корсчетов в США", — считают в банке "Открытие".

В банке предположили, что данная мера может оказать выраженно негативное влияние на бизнес банков, на долю которых (без учета ВЭБа) приходится порядка 60% совокупного объема активов российского банковского сектора.

"Изначально (в этом разделе законопроекта – ред.) речь идёт об операциях с новым суверенным долгом и можно предположить, что речь идёт только о суверенном долге. Однако конкретно этот абзац может быть понят так, что запрет распространяется на все операции с собственностью и долями собственности госбанков (тут речь может идти о корсчетах). Но только на те операции, которые могли бы происходить на территории США или с участием лиц, находящихся в американской юрисдикции", — полагает Валерий Пивень из АКРА.

В свою очередь начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий напомнил, что введенные в 2014 году санкции против "СМП Банка" и банка "Россия" привели к блокировке выпущенных ими карт Visa и MasterCard. После этого российским властям пришлось в ускоренном порядке создавать собственную платежную систему, которая самостоятельно бы обрабатывала все внутрироссийские операции по картам — была создана НСПК, которая является оператором системы карт "Мир". Таким образом повторения сценария четырехлетней давности сейчас невозможно.

Что делать, если

Алюминиевая лента в прокатном цехе завода Русал Саянал. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Русал" может остановить часть производств из-за санкций, считает источник
Одномоментное введение запрета на долларовые расчеты госбанков безусловно вызвало бы сильнейший дефицит валютной ликвидности в стране, но подготовка к ним смягчит их негативное воздействие, считает профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин, в прошлом занимавший руководящие посты в Минфине и ЦБ.

"Если государственный банк не может проводить операции в долларах, то он может попытаться такие операции проводить через другой банк, который не находится под санкциями — тоже российский. Другое дело, что мы пока не понимаем как он переведет эти доллары, когда санкции уже вступили в силу, в другой банк. Потому что это идет через корсчет американского банка, и американский банк видит эту операцию — он ее, естественно, не проводит", — отметил Вьюгин.

Осадчий из БКФ согласен с Вьюгиным, но отмечает, что в таком случае сторонние банки-корреспонденты сами рискуют попасть под ограничения. "В принципе банки из этого списка могут совершать долларовые транзакции, используя корсчета в банках-корреспондентах. Но тогда эти банки-корреспонденты "подставляются" под санкции", — предупреждает аналитик.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

Опасения чрезмерны

Но в целом, Осадчий охарактеризовал предложения сенаторов как "адский законопроект", отметив, что в США сейчас происходит политическая активизация перед промежуточными выборами в конгресс.

Здание Капитолия США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Эксперт рассказал, к чему могут привести новые антироссийские санкции
Вероятность того, что Минфин США одобрит данный законопроект и примет в нынешнем виде, эксперты оценили как низкую – около 5-10%. "Это не базовый сценарий, однако теоретически такое возможно в будущем. Основные опасения на счет того, что могут быть ограничены долларовые расчеты для российских госбанков, слишком перегреты", — полагает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

По его мнению, данный документ больше представляет из себя компиляцию всех законов и законопроектов, которые были введены или планировались к введению против России. "Таким образом, законодатели США ищут наиболее болезненные точки России", — считает эксперт.

"В принципе мы должны понимать, что это пока такие намерения, и реакция рынка — на намерения. То есть реакция на непроверенные события. Но рынок поступает правильно, он реагирует, затем смотрит: "а что же дальше?". И в зависимости от того, что же дальше, он либо опять идет наверх, либо остается на этом уровне или падает дальше — вот сейчас мы на такой развилке", — резюмирует Вьюгин.

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