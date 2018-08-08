Проект о санкциях США: эксперты оценили риски для российских госбанков

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Внесенный в американский парламент законопроект дает расплывчатую формулировку по возможным санкциям против российских госбанков, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что будет очень болезненно, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Вместе с тем они указывают, что наблюдающееся резкое падение курса рубля и акций банков объясняется перестраховкой инвесторов, поскольку законопроект может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.
В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Газета "Коммерсант" в своей статье в среду трактовала это место как именно запрет на долларовые расчеты. Реакция рынка не заставила себя ждать — в среду он оказался под сильным давлением и значительно просел на 1-3% вслед за бумагами Сбербанка и ВТБ, а также акциями АФК "Система".
Вместе с тем, в среду доллар подскакивал до 65,05 рубля — максимума с 11 апреля, когда рынок полностью (на тот момент) отыграл санкции против "Русала" — после этого доллар стоил меньше. Евро в среду подскакивал до 75,28 рубля — максимума с 8 мая. Доллар расчетами "завтра" на 18.01 мск среды на Московской бирже дорожал на 1,15 рубля — до 64,64 рубля, евро — на 1,34 рубля, до 74,99 рубля.
Трактовки
"Помимо запрета на операции с новым российским госдолгом и участия в энергетических и нефтяных проектах, в документе предлагается запретить операции на территории США и заморозить активы семи российских государственных банков. По сути это может означать для этих банков запрет на расчеты в долларах с использованием корсчетов в США", — считают в банке "Открытие".
В банке предположили, что данная мера может оказать выраженно негативное влияние на бизнес банков, на долю которых (без учета ВЭБа) приходится порядка 60% совокупного объема активов российского банковского сектора.
"Изначально (в этом разделе законопроекта – ред.) речь идёт об операциях с новым суверенным долгом и можно предположить, что речь идёт только о суверенном долге. Однако конкретно этот абзац может быть понят так, что запрет распространяется на все операции с собственностью и долями собственности госбанков (тут речь может идти о корсчетах). Но только на те операции, которые могли бы происходить на территории США или с участием лиц, находящихся в американской юрисдикции", — полагает Валерий Пивень из АКРА.
В свою очередь начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий напомнил, что введенные в 2014 году санкции против "СМП Банка" и банка "Россия" привели к блокировке выпущенных ими карт Visa и MasterCard. После этого российским властям пришлось в ускоренном порядке создавать собственную платежную систему, которая самостоятельно бы обрабатывала все внутрироссийские операции по картам — была создана НСПК, которая является оператором системы карт "Мир". Таким образом повторения сценария четырехлетней давности сейчас невозможно.
Что делать, если
"Если государственный банк не может проводить операции в долларах, то он может попытаться такие операции проводить через другой банк, который не находится под санкциями — тоже российский. Другое дело, что мы пока не понимаем как он переведет эти доллары, когда санкции уже вступили в силу, в другой банк. Потому что это идет через корсчет американского банка, и американский банк видит эту операцию — он ее, естественно, не проводит", — отметил Вьюгин.
Осадчий из БКФ согласен с Вьюгиным, но отмечает, что в таком случае сторонние банки-корреспонденты сами рискуют попасть под ограничения. "В принципе банки из этого списка могут совершать долларовые транзакции, используя корсчета в банках-корреспондентах. Но тогда эти банки-корреспонденты "подставляются" под санкции", — предупреждает аналитик.
Опасения чрезмерны
Но в целом, Осадчий охарактеризовал предложения сенаторов как "адский законопроект", отметив, что в США сейчас происходит политическая активизация перед промежуточными выборами в конгресс.
По его мнению, данный документ больше представляет из себя компиляцию всех законов и законопроектов, которые были введены или планировались к введению против России. "Таким образом, законодатели США ищут наиболее болезненные точки России", — считает эксперт.
"В принципе мы должны понимать, что это пока такие намерения, и реакция рынка — на намерения. То есть реакция на непроверенные события. Но рынок поступает правильно, он реагирует, затем смотрит: "а что же дальше?". И в зависимости от того, что же дальше, он либо опять идет наверх, либо остается на этом уровне или падает дальше — вот сейчас мы на такой развилке", — резюмирует Вьюгин.