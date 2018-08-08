В Госдуме надеются, что ЕС не поддержит ужесточение антироссийских санкций

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Госдуме рассчитывают, что Евросоюз не поддержит разработанный в США законопроект о новых санкциях против России, поскольку оснований для этого нет, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Газета "Коммерсант" ранее опубликовала текст законопроекта о новых санкциях против России, подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. По данным издания, конгрессмены, в частности, требуют от президента США Дональда Трампа заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, а также решить вопрос о признании РФ "государством-спонсором терроризма".

"США — единственная держава на планете, позволяющая себе на законодательном уровне вмешиваться в дела других стран. Все это абсолютно дико и деструктивно. Мы рассчитываем на прозрение Европы. Евросоюз, к которому также апеллируют авторы законопроекта, не должен, как и в случае отказа от возобновления антииранских санкций, поддерживать ужесточение санкционного режима против РФ. Для этого нет абсолютно никаких оснований", — заявил Слуцкий журналистам.

По его словам, против РФ ведется новая холодная война, но гораздо более жесткая и беспринципная, чем во времена СССР.

"В запале внутриполитической борьбы или ради установления собственной гегемонии за океаном готовы намеренно искажать образ нашей страны в мире, заключать в тюрьму невиновных людей, стирать с лица земли режимы и уничтожать лидеров государств, возражающих против однополярного мироустройства", — отметил глава думского комитета.

Комментируя пункт о требовании признать РФ "спонсором терроризма", Слуцкий подчеркнул, что со счетов сбрасываются те факты, что именно США в результате своей преступной политики на Ближнем Востоке фактически способствовали появлению террористических группировок "Аль-Каида*", "Исламское государство*" и "Джебхат ан-Нусра*".

*Террористические организации, запрещенные в России