РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Реакция на санкции

Эксперт прокомментировал законопроект о новых санкциях США против России

Сюжет:
Новые санкции США против России (306)
07115
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГосударственные флаги России и США. Архивное фотоГосударственные флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Новый законопроект о санкциях США против РФ пока далек от реализации, но попытки ввести ограничения в отношении Москвы будут продолжаться, сказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

Кепка с надписью Make America Great Again у здания Белого дома в Вашингтоне, США. 2 августа 2018
© REUTERS / Brian Snyder
"Адские санкции" против России: аналитики США назвали победителя

Газета "Коммерсант" ранее опубликовала текст законопроекта о новых санкциях против России, подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. По данным издания, конгрессмены, в частности, требуют от президента США Дональда Трампа заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, а также решить вопрос о признании РФ "государством-спонсором терроризма".

Отдельные части этого законопроекта уже появлялись в предложениях других сенаторов, напомнил Рогулев, а сейчас "они собрали всё в кучу, что по этому направлению делалось". Однако шансов на скорую реализацию этого законопроекта мало, считает эксперт.

"Я не думаю, что этот законопроект будет принят очень быстро. Судьба любого законопроекта сложная, он требует множества согласований, особенно такого рода законопроект, который касается госучреждений, ведомств. (…) Для того чтобы законопроект стал законом, он проходит длительную историю, он должен рассматриваться в разных комитетах, всегда будут вмешиваться представители разных организаций в обсуждение. Это длительный процесс", — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Флаг США. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Эксперты оценили законопроект о новых санкциях США против России
"Усилия законодателей по части санкций никогда не приветствовались Белым домом, это не касается только Трампа, президенты всегда выступали против этого. Поэтому я не думаю, что и нынешняя администрация будет рада такому законопроекту. Санкции всегда рассматривались как гибкий инструмент внешней политики, а конгресс не обладает возможностью реализовать внешнюю политику. Поэтому фактически любое оформление санкций законом связывает руки самому американскому правительству", — добавил политолог.

Авторы законопроекта — Линдси Грэм, Роберто Менендес, Кори Гарднер и Бен Кардин — настроены исключительно против России, подчеркнул эксперт. Это группа сенаторов, которые не оставляют попыток продавить свою позицию и будут продолжать вести ту же политику и дальше, уверен Рогулев.

Пятитысячные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Большое наказание России: американские банкиры предрекли скорый обвал рубля
"Они (сенаторы – ред.), конечно, будут продолжать эти попытки, будут будировать общественность, выдвигать всякие предложения, особенно до ноябрьских выборов. После выборов в конгресс будут готовиться к президентским выборам, так что, я думаю, эти попытки надолго сохранятся. Этих попыток будет бесконечно количество. Российская тема для американских законодателей безвредная, это возможность получить политический капитал, не навредив самим себе. Такого рода законопроекты позволяют вести политическую кампанию без особых для себя последствий", — считает эксперт.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
Комментировать
Реакция на санкции
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена