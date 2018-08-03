В Госдуме нашли объяснение новым антироссийским санкциям

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Накануне предстоящих в ноябре 2018 года промежуточных выборов в конгресс США настроенные против России сенаторы будут не раз разыгрывать "российскую карту", чем и являются очередные санкции против РФ, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Группа американских сенаторов в четверг внесла в сенат законопроект, предлагающий ввести новые санкции против России, в том числе против госдолга РФ. Проект также предусматривает новые санкции в отношении российских политиков и бизнесменов.

"Вместо того чтобы искать пути для наметившегося диалога, ряд американских сенаторов придумывают повод для его срыва. После переговоров президентов России и США в Хельсинки, русофобское американское лобби испытало шок и теперь пытается всеми возможными способами не допустить потепления отношений с нашей страной. В преддверии ноябрьских выборов "российская карта" будет все более востребована во внутриполитической игре США, и подобные инициативы очевидно будут появляться еще не раз", — приводит слова Железняка его пресс-служба.

Депутат также отметил, что необходимо учитывать и то, что многие политики, бизнесмены и общественные деятели США понимают абсурдность санкций, открыто заявляя о необходимости диалога и восстановления отношений с Россией.

"Наша страна никому не навязывает свою дружбу и правила, но понимает степень ответственности перед лицом серьезных международных вызовов, которые эффективно решать можно только сообща, при полном уважении интересов друг друга", — подчеркнул парламентарий.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.