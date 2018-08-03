В Госдуме нашли объяснение новым антироссийским санкциям

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Накануне предстоящих в ноябре 2018 года промежуточных выборов в конгресс США настроенные против России сенаторы будут не раз разыгрывать "российскую карту", чем и являются очередные санкции против РФ, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Вместо того чтобы искать пути для наметившегося диалога, ряд американских сенаторов придумывают повод для его срыва. После переговоров президентов России и США в Хельсинки, русофобское американское лобби испытало шок и теперь пытается всеми возможными способами не допустить потепления отношений с нашей страной. В преддверии ноябрьских выборов "российская карта" будет все более востребована во внутриполитической игре США, и подобные инициативы очевидно будут появляться еще не раз", — приводит слова Железняка его пресс-служба.
Депутат также отметил, что необходимо учитывать и то, что многие политики, бизнесмены и общественные деятели США понимают абсурдность санкций, открыто заявляя о необходимости диалога и восстановления отношений с Россией.
"Наша страна никому не навязывает свою дружбу и правила, но понимает степень ответственности перед лицом серьезных международных вызовов, которые эффективно решать можно только сообща, при полном уважении интересов друг друга", — подчеркнул парламентарий.
Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.