Санкции против России неэффективны, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Глава группы по торговле и инвестициям "Атлантического совета" Дэвид Мортлок признал, что влияние санкций против РФ было "драматически разбавлено" поведением президента США Дональда Трампа, неспособностью его администрации противостоять России, а также потому, что некоторые мировые лидеры считают, что президент РФ Владимир Путин – "хороший парень".

Мортлок в ходе дискуссии, проходящей в совете во вторник, признал справедливой критику того, что санкционная политика американских властей далеко не всегда была успешной.

"Я не скажу, что санкции против России провалились, но я вам скажу, что их эффективность драматически была разбавлена другими вещами, которые происходили. Тем, что президент (США Дональд Трамп) заявил в Хельсинки и в своем Twitter, невозможностью его администрации двигаться в направлении упорного противостояния России (что вытекает из первого). И также изменениями в других странах, которые мы видим даже здесь", — сказал он в рамках дискуссии, почему санкции против РФ не работают, а в некоторых случаях даже используются Москвой в своих интересах.

"Ведущие политики и даже лидеры симпатизируют России и по каким-то причинам думают, что (президент РФ Владимир) Путин – хороший парень", — добавил эксперт.