В Госдуме заявили, что возможные новые санкции США не останутся без ответа

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В случае появления новых санкций США против РФ они не останутся без соответствующей реакции, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"Санкционный механизм продолжает использоваться Вашингтоном как дополнительный инструмент по обеспечению собственных преимуществ на мировых рынках. Эдакая дубинка по выбиванию основных игроков с поля. Здесь абсолютно справедливо другие страны — и не только Россия — вводят свои контрмеры против американских рестрикций. И в случае появления новых санкций, уверен, они не останутся без соответствующей реакции", — заявил Слуцкий журналистам в среду.