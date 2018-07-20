Посол РФ: Германия понимает контрпродуктивность санкций против России

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Германии растет понимание контрпродуктивности санкций в отношении России и безальтернативности конструктивного диалога, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

"Значительная часть европейской общественности осознает контрпродуктивность санкционной политики против РФ и безальтернативность поддержания с нашей страной конструктивного диалога. Эта тенденция наблюдается и в Германии. Отрадно, что сегодня на некоторых треках наше двустороннее сотрудничество постепенно "оттаивает", — сказал он.

Говоря о выступлении президента РФ Владимира Путина перед российскими послами в четверг, он отметил, что глава государства "четко обозначил основные направления внешнеполитической деятельности российской дипломатической службы, поставил задачи, отметил особое значение двустороннего сотрудничества с традиционными партнерами, к числу которых по праву относится и Германия".

"Конечно, российско-германские отношения знавали лучшие времена: и в политическом, и в экономическом, и в культурно-гуманитарном измерениях. После "крымской весны" и известных событий на Украине многие форматы были заморожены, причем не по нашей инициативе. Мы вообще против санкций, против блокирования диалога, что сводит на нет колоссальные усилия за десятилетия упорной работы по наращиванию позитивного сотрудничества", — заявил дипломат.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.

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