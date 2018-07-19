МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Американские санкции против российских компаний оборонно-промышленного комплекса не оказывают принципиального влияния на военно-техническое сотрудничество России и Индии, создаваемые Вашингтоном сложности преодолимы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нью-Дели Николай Кудашев.

Комментируя угрозы США ввести санкции против Индии, если она закупит российские системы С-400, Кудашев отметил, что отношение Америки к советско-индийским и российско-индийским отношениям, в том числе в оборонной сфере, никогда не было "особо дружелюбным". "Нынешний этап не является исключением. Характерная примета нынешнего времени – это санкции против российских производителей, являющиеся приемом недобросовестной конкуренции и преследующие цель оттеснить нас от оборонного сектора, вытеснить из индийского военно-политического пространства. Наше отношение, конечно, отрицательное. Мы готовы к равноправной, честной и открытой конкуренции, но это явно не конкуренция, а нечто совершенно ей противоположное", — отметил посол.

По его словам, санкции не оказывают принципиального влияния на ВТС России и Индии. "Мы остаемся ближайшими партнерами, и все наши договоренности в военно-технической сфере продолжают работать. Это касается и закупок С-400, и совместного производства вертолетов Ка-226, и многих других проектов. Создают ли санкции сложности? Да, создают, определенного рода, но я вам честно скажу, что эти сложности имеют преодолимый характер. И поиск развязок проблем ведется и они, несомненно, будут найдены", — заявил собеседник агентства.

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