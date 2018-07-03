Минфин рекомендовал страховщикам сократить платежи в валюте, пишут СМИ

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Минфин РФ из-за санкций рекомендовал страховым брокерам сократить платежи в долларах и евро при перестраховании рисков за рубежом и увеличивать долю платежей в рублях, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра финансов Алексея Моисеева в Ассоциацию профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

Необходимость сокращать валютные расчеты при перестраховании Минфин объясняет неопределенностью, "связанной с новым этапом санкционных ограничений со стороны ряда зарубежных стран". Страховщики берут на себя обязательства по имущественным рискам российских компаний и граждан, которые чаще всего номинированы в рублях. Но при передаче этих обязательств для перестрахования за границу расчеты проходят преимущественно в долларах или евро, "что не имеет экономического обоснования и несет для страховщика валютные риски".

Большая часть рисков сейчас вследствие узости внутреннего рынка перестраховывается за рубежом, в первую очередь на Западе. В 2017 году страховщики отдали за рубеж 86,9 миллиарда рублей премий по перестрахованию, тогда как внутри РФ было перестраховано рисков на 21,9 миллиарда рублей, ссылается издание на данные Центробанка.

Сотрудник одного из крупных перестраховщиков отметил, что рекомендацию Минфина выполнить будет трудно. Брокеры всего лишь посредники при размещении рисков за рубежом, поэтому на рублевые расчеты придется переходить всем участникам сделки: от страховщика риска до перестраховщика, который этот риск на себя принимает.

Западные перестраховщики не согласятся на рубли из-за валютных рисков, ссылается газета на врио гендиректора АПСБ Александра Нестерова. Им пришлось бы либо тут же конвертировать их в доллары или евро, либо придумывать варианты инвестирования средств в рублях, к тому же потребуется вести дополнительный учет операций в рублях.

Собеседник газеты пояснил, что отечественные страховщики и брокеры не последуют рекомендации Минфина, иначе они рискуют потерять своих ключевых партнеров – перестраховочный рынок стран Запада. Платежи в рублях возможны с теми государствами, с которыми есть соглашения о взаиморасчетах в рублях, но их единицы. Сейчас некоторые страховщики при прямых взаимоотношениях рассчитываются в рублях с перестраховочными компаниями Китая и Белоруссии. Но они пока далеко не в лидерах среди стран, где размещают свои риски российские страховщики.