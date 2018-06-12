США выдумывают врага там, где его нет, заявили в российском МИД

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. США, вводя новые санкции против РФ, выдумывают врага там, где его нет, вместо того, чтобы бороться с терроризмом и другими реальными угрозами, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с новыми антироссийскими санкциями США.

В понедельник глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что пять российских IT-компаний и три физлица добавлены в список санкций, поскольку они несли угрозу безопасности США и их партнерам.

"США демонстрируют очевидную недальновидность, выдумывая врага там, где его нет, вместо того чтобы всерьез бороться с терроризмом и другими реальными угрозами. Это не просто порочная, а очень опасная политика, за которую история обязательно спросит с ее инициаторов", — говорится в комментарии МИД РФ.