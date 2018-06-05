Путин: Россия преодолела трудности, связанные с санкциями

ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. Любые политически мотивированные ограничения, протекционизм вредны для всех сторон, но Россия преодолела все связанные в санкциями трудности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Санкции, любые политически мотивированные ограничения, протекционизм — всё это вещи однопорядковые, всё это способы решения политических вопросов, в конечном счете негодные для достижения конечного результата. Они вредны для всех: и для тех, кто их инициирует, и для тех, против кого они направлены. Россия преодолела, хочу вас заверить, все трудности, связанные с внешними ограничениями. Для нас несколько лет назад это было непросто, имея в виду, что мы одновременно столкнулись с существенным, в два раза, падением цен на товары нашего традиционного экспорта. Тем не менее, мы не только сохранили макроэкономическую устойчивость, но и укрепили ее", — сказал Путин по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером ван дер Белленом.