Закон о контрсанкциях не навредит российской экономике, считают эксперты

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Закон о контрсанкциях на данный момент является скорее предупреждением для США и ряда других государств и незначительно скажется на российской экономике, считают опрошенные РИА Новости эксперты. При этом для некоторых зарубежных компаний допускаемые документом ограничения могут оказаться весьма болезненными, рассказал один из них.

Предупредительный сигнал

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Документ допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран, поддержавших антироссийские санкции.

По оценке экспертов, на данный момент закон носит, скорее, предупредительный характер. "Будете ужесточать санкции против России — вам тоже прилетит ответ", — так видит его суть замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

"В первую очередь это касается запрета или ограничений на вывоз из России некоторых видов продукции или сырья, но и так ясно, что речь идет о возможности запрета на поставки титана и ракетных двигателей в США. Полагаю, что вероятность осуществления этой угрозы на практике не очень велика", — отметила она.

Схожее мнение у начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего: "Этот закон существенно не изменит ситуацию и не окажет значительного влияния на российскую экономику. Эта новация имеет скорее сигнальный, демонстративный характер".

Как может "куснуть" Россия

"Если ранее контрсанкции вводились указами президента РФ — "продовольственные" в августе 2014 года, "помидорные" антитурецкие в ноябре 2015 года, — то теперь в соответствии с новым законом эмбарго на экспорт и импорт, а также иные ограничения могут быть введены правительством РФ на основе решения президента РФ", — напомнил эксперт.

Мильчакова порассуждала на тему, какие конкретно контрсанкции может ввести Россия на основании нового закона и какие были бы наиболее болезненны для "санкционных" стран.

В финансовой сфере, по ее оценке, меры могут затронуть только определенных юридических лиц, в частности инвестбанки. "С моей точки зрения, закон получился оптимальным, но ограничения коснутся только коммерческих интересов определенных финансовых структур", — сказала эксперт.

По ее мнению, ограничения закона могут коснуться и "большой четверки" аудиторских компаний, которые только с формально-юридической точки зрения не контролируются США, а также глобальных консалтинговых корпораций. "Вряд ли им запретят аудит отчетности публичных компаний, контролируемых государством, но оказывать консалтинговые услуги федеральным министерствам или, допустим, властям отдельных регионов, им могут запретить или хотя бы ограничить", — считает Мильчакова.

Более эффективным, по ее мнению, было бы запретить иностранцам из "санкционных" стран участие в приватизации российского государственного и муниципального имущества, а также запретить организацию продаж юридическими лицами из "санкционных" стран такого имущества. "Попросту говоря, глобальным инвестбанкам серьезно погрозили пальцем, и, по всей видимости, вероятность реализации этой угрозы очень высока. Но при одном условии — если правительство все-таки будет проводить приватизацию", — заявила эксперт.

Помимо этого она считает эффективным заморозить физическим и юридическим лицам из "санкционных" стран дивиденды по акциям госкомпаний РФ и проценты по российским гособлигациям. "Ну и еще, вероятно, "куснуть" американских производителей фаст-фуда и сладкой газировки, запретив им, например, наружную рекламу своей продукции на всей территории России. Население России и предприятия от вступления в силу закона о контрсанкциях не пострадают", — заключила Мильчакова.