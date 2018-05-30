МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ассоциация "Россия" предложит Госдуме вывести финансовый сектор РФ из-под действия законопроекта об ответственности за соблюдение санкций, сообщил председатель совета Ассоциации банков России, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В среду прошло заседание совета Ассоциации банков России, где были рассмотрены результаты работы ассоциации за 2017 год, а также обсуждена позиция банковского сообщества по внесению изменений в УК РФ в части введения наказаний за исполнение санкций, принятых по отношению к российским физическим и юридическим лицам.

Во-первых, в ходе выступлений прозвучало, что некорректно вводить уголовное наказание против юридических лиц, ответственность могут нести конкретные физические лица, которые руководят компанией, пояснил депутат.

"Насчёт банков есть предложения, но они тоже как для обсуждения, даже если какие-то решения будут приниматься об ответственности, они не должны касаться финансовой сферы, поскольку она наиболее чувствительна ко всем этим решениям. Но это такой дискуссионный момент", — указал он.

"О чем договорились? Вывести бизнес из-под действия закона… Это все будет направлено в Госдуму. Я думаю, что завтра уже", — поделился Аксаков планами ассоциации.