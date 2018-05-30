МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ассоциация "Россия" предложит Госдуме усилить ответственность за призывы к введению санкций против РФ, сообщил журналистам председатель совета Ассоциации региональных банков России, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В среду прошло заседание совета Ассоциации региональных банков России, где были рассмотрены результаты работы ассоциации за 2017 год, а также обсуждена позиция банковского сообщества по внесению изменений в УК РФ в части введения наказаний за исполнение санкций, принятых по отношению к российским физическим и юридическим лицам.

"Звучали очень жёсткие выступления — может быть, усилить даже ответственность за призывы к введению санкций. Считают, что слишком мягкое наказание, всего лишь 4 года, — вплоть до приравнивания к госизмене — даже такие были предложения от банкиров. Но при этом исключить полностью тот раздел, который касается введения санкций против юридических лиц", — сказал Аксаков.

"О чем договорились?… рассмотреть возможность усиления ответственности за призывы к введению санкций против РФ… Это все будет направлено в Госдуму. Я думаю, что завтра уже", — поделился планами ассоциации Аксаков.

Госдума ранее перенесла второе чтение законопроекта о наказании за санкции для дополнительных консультаций. Принятая в первом чтении версия предусматривает уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории РФ: лишение свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Кроме того, законопроект предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду сообщил, что депутаты намерены уже в весеннюю сессию закончить работу над этим законопроектом. Другой законопроект — об административной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ — планируется внести в Госдуму в июне, но принят он будет, скорее всего, уже осенью, отметил Володин.