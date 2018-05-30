МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ассоциация "Россия" предложит Госдуме рассмотреть в отдельном законопроекте ответственность бизнеса за несоблюдение ответных мер РФ на санкции запада, сообщил журналистам председатель совета Ассоциации банков России, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Совет ассоциации на заседании в среду обсудил позицию банковского сообщества по внесению изменений в УК РФ в части введения наказаний за исполнение санкций, принятых по отношению к российским физическим и юридическим лицам.

"Можно было бы рассмотреть введение наказания за несоблюдение ответных мер России: ответственность за невыполнение санкционных мер России против тех стран, которые ввели санкции в отношении России", — отметил Аксаков.

"О чем договорились?…. отдельным законопроектом рассмотреть вопрос ответственности российских организаций за несоблюдение принятых правительством и президентом антисанкционных решений. Это все будет направлено в Госдуму. Я думаю, что завтра уже", — поделился Аксаков планами ассоциации.

Госдума ранее перенесла второе чтение законопроекта о наказании за санкции для дополнительных консультаций. Принятая в первом чтении версия предусматривает уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории РФ: лишение свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Кроме того, законопроект предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду сообщил, что депутаты намерены уже в весеннюю сессию закончить работу над этим законопроектом. Другой законопроект — об административной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ — планируется внести в Госдуму в июне, но принят он будет, скорее всего, уже осенью, отметил Володин.