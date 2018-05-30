Россия не пойдет по пути введения незаконных санкций, заявила Матвиенко

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия против использования западной политики по введению незаконных санкций против других государств, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сегодня мы рассматриваем закон о контрсанкциях, то есть ответных мерах. Россия никогда не пойдет по пути введения незаконных санкций в отношении других государств", — сказала она на заседании СФ в среду при рассмотрении соответствующего закона.

Матвиенко подчеркнула, что Россия не позволит нарушать права своих граждан и компаний. Она отметила, что сейчас в британском парламенте рассматривается очередной закон о введении санкций, под которые пытаются подвести Россию.

"Посмотрите, кто нагнетает ситуацию? Мы будем применять наши санкции к тем государствам, которые пытаются сдерживать Россию", — добавила политик.

Она также подчеркнула, что закон о контрсанкциях был доработан с тем, чтобы снять возможные озабоченности у граждан и делового сообщества.