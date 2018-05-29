Наказание за подстрекательство к исполнению санкций США останется уголовным

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ответственность за подстрекательство к исполнению санкций США на территории России останется уголовной, сообщил РИА Новости замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Принята в первом чтении версия проекта вызвала серьезные опасения как работающего в России иностранного бизнеса, так и российского. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (ЕР) 25 мая заявил РИА Новости, что депутаты, скорее всего, пойдут навстречу бизнесу по законопроекту о соблюдении санкций, но не уточнил деталей возможного компромисса.

"Что касается второй части – ответственности за участие в подготовке санкций, за подстрекательство к санкциям, то это останется в уголовном кодексе", — ответил Исаев на вопрос об обсуждаемых поправках к законопроекту.

Госдума ранее перенесла второе чтение законопроекта о наказании за исполнение санкций Запада в России для дополнительных консультаций. Принятая в первом чтении версия предусматривает уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории России: лишение свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей.