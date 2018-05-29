Экономический комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о контрсанкциях

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по экономполитике на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон о контрсанкциях, сенаторы планируют рассмотреть документ на пленарном заседании 30 мая.
По мнению комитета, в принятом депутатами документе учтены замечания и предложения сенаторов. "Принятие закона позволит снять риски для отечественной экономики, возникающие в результате недружественных действий против России" ряда стран, считают парламентарии.
Документ, инициированный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран, поддержавших антироссийские санкции.
Контрсанкции могут применяться в отношении США и других иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, российских физических и юридических лиц. Ответные меры также могут быть введены против организаций, находящихся под юрисдикцией недружественных стран, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними, должностных лиц и граждан этих стран, причастных к санкциям против РФ.
Также закон разрешает вводить и иные меры в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку. В случае применения недружественными иностранными государствами национального режима, предусмотренного международными договорами, в отношении российских товаров (работ, услуг) или установления изъятий из него, президенту РФ предоставляется право принять решение о применении Россией аналогичных мер.