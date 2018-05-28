Комитет Совфеда по бюджету рекомендовал поддержать закон о контрсанкциях

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам на заседании в понедельник рекомендовал палате одобрить закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств".

Документ планируется рассмотреть на заседании палаты 30 мая. Ранее в понедельник закон о контрсанкциях поддержал и международный комитет Совфеда.

"Закон обеспечивает правовые основы для реализации президентом РФ совместно с правительством РФ контрсанкционной политики, направленной на противодействие экономическим санкциям, вводимым США и другими иностранными государствами против России в целях снижения экономического потенциала страны и ухудшения материального положения граждан", — сказал первый зампредседателя комитета СФ Николай Журавлев.

Сенатор отметил, что документ носит рамочный характер и не предусматривает норм прямого действия. Законом определяются конкретные направления возможных ответных шагов России на недружественные действия США и других иностранных государств. Предусматривается пять мер воздействия, которые могут быть введены правительством РФ по решению президента. При этом сохраняется возможность введения и иных мер, принимаемых в соответствии с решением главы государства.

По словам Журавлева, меры воздействия могут быть применены к недружественным иностранным государствам и их экономическим агентам, юридическим лицам, находящимся прямо или косвенно во владении указанных иностранных экономических агентов или аффилированных с ними, должностным лицам и гражданам недружественных иностранных государств.

"Против них может быть введен запрет или ограничения на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на участие в приватизации, продаже государственного или муниципального имущества, на ввоз или ограничение ввоза в РФ и вывоза с ее территории определенной продукции и сырья", — пояснил законодатель.

Кроме того, предусматривается возможность прекращения или приостановления международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц в отраслях экономики, добавил он. Отдельно устанавливается, что меры воздействия не будут применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в РФ.

Как подчеркивается в заключении комитета, "реализация закона будет способствовать минимизации угрозы интересам и безопасности Российской Федерации и ее граждан".