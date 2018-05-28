Жириновский рассказал, в каком случае раскритикует противодействие санкциям

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. ЛДПР выступит с критикой правительства, если политика кабмина в рамках противодействия западным санкциям приведет к тому, что крупные предприниматели будут выигрывать, а основная масса населения – проигрывать, заявил лидер партии Владимир Жириновский.

"Если есть возможность, пусть помогут и тем предпринимателям, которые оказались в трудном положении из-за введения санкций со стороны США и частично Евросоюза и каких-то других стран, поэтому здесь пускай решает правительство. Если мы увидим, что правительство такую проводит политику, что выигрывают крупные предприниматели, но основная масса населения проигрывает, тогда уже мы, естественно, будем критиковать на первом же отчете правительства", — сказал Жириновский в эфире телеканала " Россия 24 ".

Лидер ЛДПР отметил, что первый отчет правительства планируется осенью этого года.

Госдума ранее перенесла второе чтение законопроекта о наказании за исполнение санкций Запада в РФ для проведения дополнительных консультаций. Принятая в первом чтении версия этого законопроекта предусматривает уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории РФ: наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Эта норма вызвала серьезные опасения как работающего в России иностранного бизнеса, так и чисто российского.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков 25 мая заявил РИА Новости, что депутаты, скорее всего, пойдут навстречу бизнесу по законопроекту о соблюдении санкций, однако не уточнил детали возможного компромисса.