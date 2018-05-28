Песков выступил против излишних ограничений в законе о наказании за санкции

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Излишних ограничений и раздражителей в законопроекте об ответственности бизнеса за следование западным санкциям быть не должно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На прошлой неделе в рамках Петербургского международного экономического форума иностранный бизнес на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил обеспокоенность законопроектом об ответственности за соблюдение санкций. Путин заверил предпринимателей, что проблема урегулирована.

"Закон будет решен таким образом, чтобы естественно исключить опасения компаний, которые присутствуют на нашем рынке, инвесторов, которые интересуются нашей экономикой", — сказал Песков.

"Принцип основан на том, что, безусловно, этот законопроект не должен вводить каких-то излишних ограничителей или раздражителей для инвестиционного климата — это очевидно", — добавил он.

Госдума ранее перенесла второе чтение законопроекта о наказании за исполнение санкций Запада в РФ для проведения дополнительных консультаций. Принятая в первом чтении версия этого законопроекта предусматривает уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории РФ: наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Эта норма вызвала серьезные опасения как работающего в России иностранного бизнеса, так и чисто российского.