Песков выступил против излишних ограничений в законе о наказании за санкции

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Излишних ограничений и раздражителей в законопроекте об ответственности бизнеса за следование западным санкциям быть не должно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Закон будет решен таким образом, чтобы естественно исключить опасения компаний, которые присутствуют на нашем рынке, инвесторов, которые интересуются нашей экономикой", — сказал Песков.
"Принцип основан на том, что, безусловно, этот законопроект не должен вводить каких-то излишних ограничителей или раздражителей для инвестиционного климата — это очевидно", — добавил он.
Госдума ранее перенесла второе чтение законопроекта о наказании за исполнение санкций Запада в РФ для проведения дополнительных консультаций. Принятая в первом чтении версия этого законопроекта предусматривает уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории РФ: наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Эта норма вызвала серьезные опасения как работающего в России иностранного бизнеса, так и чисто российского.