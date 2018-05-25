Матвиенко назвала первый вариант закона о контрсанкциях избыточным

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Первоначальный вариант закона о контрсанкциях был избыточным и вызвал волнения в бизнесе и гражданском обществе, принятый в итоге документ не вызывает ни у кого тревогу, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу в эфире телеканала Россия 1.

"Первый вариант законопроекта о контрсанкциях был избыточным, он вызывал волнение в бизнесе и гражданском обществе. Госдума услышала позицию общества. И сегодня закон ни у кого не вызывает тревогу", — сказала Матвиенко.

По ее мнению, такой закон был нужен, он дает самые широкие полномочия президенту и правительству для принятия ответных мер на недружественные действия в отношении России.

"Нам есть чем ответить", — отметила Матвиенко.

В то же время она подчеркнула, что "мы не должны сами себе навредить, и власть этого никогда не допустит".

Сенатор подчеркнула, что вводимые западными странами против России санкции противозаконны. Она также напомнила, что Европа приняла собственные законы по защите от возможного ущерба в связи с принятием США собственных законодательных мер, которые в нарушение международного права носят трансграничный характер. Европа приняла закон о защите своих предприятий от возможных действий американцев, добавила законодатель.

"Мы не должны позволить, чтобы закон, принятый в США, исполнялся в России", — уверена она.

Однако при его разработке "не должно быть перебора", надо работать над документом так, чтобы в итоге он получился "хорошим и правильным", сказала Матвиенко.

Во вторник Госдума приняла закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Документ, инициированный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран, поддержавших антироссийские санкции.