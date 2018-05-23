Титов поддержал смягчение наказания за исполнение санкций

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов считает, что если ко второму чтению законопроекта об ответственности за исполнение санкций США на территории РФ уголовная ответственность будет заменена административной, это будет очень хороший сигнал для бизнеса.

Госдума ранее перенесла рассмотрение проекта о наказании за исполнение санкций стран Запада в РФ во втором чтении для проведения дополнительных консультаций. Принятая в первом чтении версия этого законопроекта предусматривает уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории РФ: наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Эта норма вызвала серьезные опасения как работающего в России иностранного бизнеса, так и чисто российского.

"Я уже называл его излишним, дублирующим другие законные акты и явно избыточным. Главная же опасность — добавление в УК абсолютного "резинового" состава, предусматривающего наказание предпринимателей вплоть до лишения свободы. То, что, по информации инсайдеров, ко второму чтению уголовную ответственность могут заменить на административную – очень хороший сигнал. Речь идет о штрафе в 100 тысяч рублей. Через неделю посмотрим – возобладает разум, или же будут продолжены попытки "продавить" жесткий вариант", — сообщил Титов РИА Новости.