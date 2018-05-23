Титов поддержал смягчение наказания за исполнение санкций

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов считает, что если ко второму чтению законопроекта об ответственности за исполнение санкций США на территории РФ уголовная ответственность будет заменена административной, это будет очень хороший сигнал для бизнеса.
"Я уже называл его излишним, дублирующим другие законные акты и явно избыточным. Главная же опасность — добавление в УК абсолютного "резинового" состава, предусматривающего наказание предпринимателей вплоть до лишения свободы. То, что, по информации инсайдеров, ко второму чтению уголовную ответственность могут заменить на административную – очень хороший сигнал. Речь идет о штрафе в 100 тысяч рублей. Через неделю посмотрим – возобладает разум, или же будут продолжены попытки "продавить" жесткий вариант", — сообщил Титов РИА Новости.