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Реакция на санкции

В ГД назвали беспринципной идею смягчить наказание за соблюдение санкций

Сюжет:
Ответные меры России на санкции (1554)
14:1123.05.2018
(обновлено: 14:13 23.05.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГосдума РФ. Архивное фотоГосдума РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Предложение смягчить наказание за соблюдение санкций против России беспринципное, оно не должно быть ориентиром при рассмотрении соответствующего законопроекта, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

На заводе по производству бытовой техники. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Производители техники попросили не принимать проект о наказании за санкции
Как ранее заявил журналистам ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов по итогам заседания Совета Госдумы по законотворчеству, где обсуждался законопроект о наказании за соблюдение санкций против РФ, бизнес предлагает не относить к уголовной ответственности действия, которые российские и действующие на территории РФ компании совершают при заключении сделок с иностранными фирмами. Элементом таких сделок является пункт о соблюдении санкций, поэтому, по мнению экспертов, при их заключении компании не имеют другого выхода, кроме как придерживаться ограничительных мер.

В здании Государственной Думы России. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Эксперты рассказали о рисках закона о контрсанкциях
"Я считаю, что беспринципность бизнеса, которого президент предупреждал лет 10-12 назад, что замучаетесь бегать по судам и пыль глотать, его (бизнеса) зашоренность… и полное отсутствие патриотизма не должно быть ориентиром. Дума должна в первую очередь ориентироваться на гражданское общество. Невозможно, чтобы люди испытывали сложности, а бизнес, который очень часто не является резидентом России, который использует офшорные компании, пытался сформировать для себя необоснованные преференции", — сказал Гутенев РИА Новости.

Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Совфед может ввести административную ответственность за исполнение санкций
Депутат отметил, что необходимо принять во внимание опыт Европы и даже США, где отношение к бизнесу с точки зрения и уплаты налогов, и нарушения законодательства, достаточно жесткое.

"Я предлагаю… чтобы РСПП и прочие довели до абсурда (законопроект). И вместо административного наказания предлагаю вообще перейти к общественному порицанию", — сказал политик.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Госдуме предложили считать призывы к введению новых санкций госизменой
Проект закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Документ также предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

Госдума в четверг перенесла рассмотрение проекта о наказании за исполнение санкций стран Запада в РФ во втором чтении для проведения дополнительных консультаций. В понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии продолжат работу над законопроектом, рассмотрев все предложения деловых и экспертных кругов.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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Реакция на санкции
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