Совфед может ввести административную ответственность за исполнение санкций

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Совете Федерации допускают разделение ответственности за исполнение санкций на уголовную и административную в зависимости от общественной опасности деяния, заявил РИА Новости глава профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Сейчас положения данного законопроекта проходят предметное обсуждение в обеих палатах Федерального собрания. Мы поддерживаем концепцию законопроекта, но не возражаем против разделения ответственности на уголовную и административную в зависимости от степени общественной опасности деяния", — сказал сенатор.

Бизнес выступает за разделение ответственности за исполнение санкций США на территории РФ на уголовную и административную, сообщил ранее журналистам ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов по итогам заседания Совета Госдумы по законотворчеству, где обсуждался законопроект.

Проект закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Документ также предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.