В ГД предложили включить в бюджет меры по поддержке бизнеса под санкциями

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать правительство РФ при представлении бюджета предусматривать меры по поддержке российского бизнеса, который попал под санкции.

Совет Госдумы по законотворчеству в среду обсуждает с экспертами предложения по доработке ко второму чтению законопроекта об ответственности за исполнение санкций стран Запада на территории РФ.

Володин в ходе заседания Совета предложил "предусмотреть, что правительство при представлении бюджета должно будет предусматривать меры по поддержке бизнеса, который попал под санкции".

"Необходимо защитить предприятия, потому что мы сохраняем рабочие места и достаток в семье… Надо защитить и наших бизнесменов, это люди которые создали бизнес и вносят вклад в экономику. За ними стоят большие производства, а это рабочие места и поступающие в бюджет налоги", — сказал Володин.