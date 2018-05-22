Депутат: контрсанкции смогут применять для уничтожения конкурентов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Закон о контрсанкциях и изменения в Уголовный кодекс об ответственности за исполнение антироссийских санкций в РФ, особенно в условиях коррупции, могут быть применены для уничтожения конкурентов и в конечном счете — всего реального сектора российской экономики, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ).

Закон о контрсанкциях, внесенный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и принятый ранее во вторник Госдумой, предоставляет правительству по решению президента право вводить различные меры. Допускаются запреты и ограничения в сфере международного сотрудничества, импорта и экспорта продукции и сырья, в сфере приватизации, в области госзакупок и закупок госкорпораций и других юрлиц. При этом возможно введение и иных мер в соответствии с решением президента.

Кроме того, в среду на заседании совета по законотворчеству при председателе Госдумы будут рассмотрены предложения бизнеса относительно законопроекта, вносящего изменения в УК и готовящегося ко второму чтении. Проект закона об ответственности за исполнение антироссийских санкций предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет и штрафов до 600 тысяч рублей.

"Ввели санкции — и нет предприятия"

"Два эти закона — очень эффективный инструмент для уничтожения конкурентов: ввели санкции — и нет предприятия. Я очень боюсь, при сегодняшней масштабной коррупции как бы эти два закона не повлияли на уничтожение нашего реального сектора экономики", — сказал РИА Новости Арефьев.

В качестве примера депутат напомнил, что закон о контрсанкциях предусматривает запрет на вывоз и ввоз продукции.

"Ввоз, допустим, мы уже освоили за рубежом. Что касается вывоза, у нас многие предприятия, особенно сырьевые, работают исключительно на экспорт. И, допустим, редкоземельные металлы, медь, алюминий, они нам не нужны, мы ничего не делаем. Алюминиевая промышленность раньше была нацелена на выпуск 200 самолетов в год, а сегодня — на 15. Куда же девать алюминий? Мы его весь отправляем на Запад. Если мы ограничим его вывоз, станут все заводы алюминиевые, а значит, народ будет выброшен на улицу", — подчеркнул первый зампред комитета.

Он также обратил внимание, что Россия в настоящее время на Запад отправляет углеводородное сырье, удобрения, военную технику и продукцию химического производства. "Значит, что, мы будем ограничивать в этих вопросах?", — недоумевает парламентарий. По его мнению, без российской продукции "мир как-нибудь обойдется". "США в мировом ВВП занимают 24%, а мы 3,7%. Можем ли мы с такими процентами чем-то навредить США? Да ничем", — считает он.

Меж двух огней



"Но дело в том, что этот закон идет в паре с поправками в УК, и вот здесь самая большая беда", — продолжил Арефьев.

"Дело в том, что если наше правительство вводит санкции, допустим, на вывоз или на ввоз чего-то, то наши предприятия встают между двух огней. Если не выполнишь указания своего правительства, то четыре года тюрьмы схлопочешь, а если выполнишь, то ВТО накажет, потому что ты не выполнил международные обязательства. Что так разорение, что этак", — пояснил первый зампред комитета.

"И если мы не будем спасать свою экономику, независимо от того, принадлежит она "олигархам" или нет, мы просто лишимся всего реального сектора экономики. Поэтому я не вижу никакой пользы от закона о контрсанкциях. Навредить мы Западу не сможем, мы слишком маленькие, а свое производство мы можем угробить полностью", — резюмировал Арефьев.