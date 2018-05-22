Контрсанкции могут привести к росту цен в магазинах, считает эксперт

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Принятие законопроекта о контрсанкциях может негативно отразиться на розничных ценах в российских магазинах из-за роста издержек отечественных ритейлеров, заявил журналистам директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Роман Черниговцев.

Во вторник Госдума приняла закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Документ, инициированный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран, поддержавших антироссийские санкции.

"Законопроект может негативно отразиться на розничных ценах. Прежде всего — по причине роста издержек торговли на усиление мер контроля, проверок внутри самих торговых компаний, а также по причине дополнительных расходов на управление рисками от потенциально возможных санкционных штрафов", — сказал Черниговцев.

По его словам, негативное влияние на ритейл может также оказать законопроект об ответственности за исполнение западных санкций в РФ. В минувший четверг Госдума перенесла рассмотрение соответствующего проекта во втором чтении для проведения дополнительных консультаций. Проект закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей.

Закон о контрсанкциях

Документ также предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против РФ, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей. "Принятие законопроекта может ограничить развитие национальных производителей потребительских товаров, затруднив их выход на внешние рынки. Это может отразиться на тех, кто ориентирован на экспортное развитие", — считает представитель АКОРТ.

По закону о контрсанкциях, правительству по решению президента предоставляется право вводить различные меры, но они не должны применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России и других странах, а также в отношении ввозимых гражданами товаров для личного пользования.

Закон допускает прекращение или приостановление международного сотрудничества в отраслях в соответствии с решением президента, введение запрета или ограничений на ввоз или вывоз продукции и сырья, участие в госзакупках и закупках госкорпораций и других юрлиц, участие в приватизации государственного и муниципального имущества, организации и проведении от имени РФ приватизационных сделок. Перечни продукции и сырья, ввоз или вывоз которых будет запрещен или ограничен, а также запрещенных работ и услуг определит правительство.

В то же время закон разрешает вводить и иные меры в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку.