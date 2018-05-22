Контрсанкции могут привести к росту цен в магазинах, считает эксперт

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Принятие законопроекта о контрсанкциях может негативно отразиться на розничных ценах в российских магазинах из-за роста издержек отечественных ритейлеров, заявил журналистам директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Роман Черниговцев.
"Законопроект может негативно отразиться на розничных ценах. Прежде всего — по причине роста издержек торговли на усиление мер контроля, проверок внутри самих торговых компаний, а также по причине дополнительных расходов на управление рисками от потенциально возможных санкционных штрафов", — сказал Черниговцев.
По его словам, негативное влияние на ритейл может также оказать законопроект об ответственности за исполнение западных санкций в РФ. В минувший четверг Госдума перенесла рассмотрение соответствующего проекта во втором чтении для проведения дополнительных консультаций. Проект закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей.
Закон о контрсанкциях
По закону о контрсанкциях, правительству по решению президента предоставляется право вводить различные меры, но они не должны применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России и других странах, а также в отношении ввозимых гражданами товаров для личного пользования.
64.9%Да
30.1%Их снимут, но не очень скоро
5.0%Санкции скоро снимут
В то же время закон разрешает вводить и иные меры в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку.