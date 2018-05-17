Производители техники попросили не принимать проект о наказании за санкции

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) просит председателя Госдумы Вячеслава Володина отложить принятие законопроекта об ответственности за исполнение западных санкций в РФ; принятие же проекта может привести к сворачиванию деятельности производителей в РФ, говорится в письме ассоциации, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Документ также предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.
"С учетом изложенного Ассоциация РАТЭК обращается к вам, уважаемый Вячеслав Викторович, с просьбой отложить принятие проекта федерального закона", — заключается в письме за подписью президента ассоциации Александра Онищука.