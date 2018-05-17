Производители техники попросили не принимать проект о наказании за санкции

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) просит председателя Госдумы Вячеслава Володина отложить принятие законопроекта об ответственности за исполнение западных санкций в РФ; принятие же проекта может привести к сворачиванию деятельности производителей в РФ, говорится в письме ассоциации, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Госдума в четверг перенесла рассмотрение проекта о наказании за исполнение санкций стран Запада в РФ во втором чтении для проведения дополнительных консультаций. Проект закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей.

Документ также предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

"По нашему мнению, принятие указанного проекта федерального закона в предложенной редакции приведет к серьезному ухудшению положения как иностранных инвесторов, так и российских компаний, следствием чего может стать сворачивание их деятельности, что обернется для страны сокращением инвестиций, потерей рабочих мест, ухудшением конкурентной среды", — говорится в документе.

"С учетом изложенного Ассоциация РАТЭК обращается к вам, уважаемый Вячеслав Викторович, с просьбой отложить принятие проекта федерального закона", — заключается в письме за подписью президента ассоциации Александра Онищука.