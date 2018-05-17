Матвиенко рассказала о целях доработки проекта о наказании за санкции

ВОЛГОГРАД, 17 мая — РИА Новости. Законопроект об уголовной ответственности за исполнение на территории России западных санкций будет "спокойно и без спешки" доработан с учётом замечаний бизнеса и обращений РСПП, заявила журналистам один из его авторов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В ходе диалога с представителями бизнеса, экспертного сообщества, юристами будет найдена та редакция, которая снимет опасения и риски", — сказала она.

Она поддержала решение Госдумы перенести принятие законопроекта во втором чтении.

"Государственная Дума поступила абсолютно правильно. Ведь нет никакой спешки. У нас есть время для осмысления той критики, тех предложений, которые звучат от бизнес-сообщества", — заявила Матвиенко.