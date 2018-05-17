Рябков предположил, с чем связано возможное введение санкций США

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Москва не исключает, что США введут новые санкции против РФ в связи с обвинениями в якобы нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), и будет следить за дальнейшими шагами Вашингтона в этой сфере, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы будем следить за дальнейшими шагами, но ничего исключать нельзя", — сказал Рябков.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео готовить новые санкции против России из‑за предполагаемых нарушений ДРСМД.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неподтвержденных данных по ДРСМД как предлога для кампании с призывом провести ответные меры против России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию". По словам Лаврова, у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США" по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.