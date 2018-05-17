Москва не приемлет санкции как инструмент нечестной конкуренции, заявил МИД

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия не приемлет санкции в качестве инструмента недобросовестной конкуренции, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в Совете Федерации на "круглом столе".

"Стержнем БРИКС во многом остается экономическое взаимодействие. Мы стремимся реформировать устаревшую финансово-экономическую архитектуру мира. Ведется энергичная работа на площадках ООН, группы двадцати, МВФ, где авторитет нашего объединения возрастает. Отстаиваем основы открытой, равноправной и взаимовыгодной многосторонней торговой системы и роль ВТО как ее фундамента", — сказал Рябков.

"Для нас неприемлемы рецидивы протекционизма, применение политизированных экономических санкций зачастую в качестве инструмента недобросовестной конкуренции", — подчеркнул он.