МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутат от ЛДПР Вадим Деньгин внес поправку к законопроекту об ответных мерах России на санкции США и поддержавших антироссийские санкции стран, предложив назвать его законом Жириновского, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Поправка дополняет название документа фамилией и инициалами политика — "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств (закон В. В. Жириновского)". Поскольку поправка внесена уже после заседания комитета по экономической политике, на котором было рекомендовано Госдуме принять законопроект во втором чтении, она включена в отдельную таблицу, поскольку по ней не принято решение. Госдума сможет 17 мая рассмотреть эту поправку вместе с другими, рекомендованными в среду комитетом к принятию или отклонению.

Законопроект, внесенный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран. Правительству по решению президента предоставляется право вводить различные меры, которые, однако, не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения также могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности России.

Документ ко второму чтению был доработан в рамках достигнутых ранее договоренностей на совете по законотворчеству при председателе Госдумы. В частности, уточнено, что контрсанкции могут применяться как в отношении недружественных стран, а также организаций из этих стран и контролируемых ими компаний (преобладающая доля участия в капитале более 25 процентов), так и в отношении должностных лиц и граждан этих стран.

Из текста законопроекта исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а перечень мер сокращен с 16 до шести. Запреты и ограничения могут быть введены в сфере международного сотрудничества, импорта и экспорта продукции и сырья, в сфере приватизации, в области госзакупок и закупок госкорпораций и других юридических лиц.

В то же время законопроект разрешает вводить и иные меры в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку. В случае применения недружественными иностранными государствами национального режима, предусмотренного международными договорами, в отношении российских товаров (работ, услуг) или введения изъятий из него президенту России предоставляется право принять решение о применении Российской Федерацией аналогичных мер.