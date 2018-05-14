Москва сохраняет за собой право адекватно ответить на новые санкции ЕС

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Москва сохраняет за собой право адекватно ответить на недружественный шаг Евросоюза, расширившего список россиян, в отношении которых введены санкции, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Российская сторона сохраняет за собой право адекватно отреагировать на очередной недружественный шаг ЕС", — говорится в комментарии МИД РФ.

Совет ЕС 14 мая утвердил решение о включении пяти человек в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры из-за "подрыва территориальной целостности Украины". Эти меры объясняются проведением в Крыму выборов президента РФ. В списке указаны зампред избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева, секретарь Крымской избирательной комиссии Наталья Безрученко, председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов, зампред избирательной комиссии Севастополя Мирослав Погорелов, секретарь Севастопольской избирательной комиссии Анастасия Капранова. Таким образом, общее число лиц, перечисленных ЕС в этом санкционном списке, увеличено до 155.

МИД РФ отмечает, что новые меры Евросоюза "в очередной раз демонстрируют его истинное отношение к населению Крыма, интересам и чаяниям жителей полуострова".

"Позабыв о высоких принципах демократии и прав человека, в Брюсселе упорно стремятся "наказать" тех, кто причастен к организации демократических волеизъявлений на полуострове. Еэсовцам, видимо, не дают покоя существенные положительные изменения в жизни крымчан после 2014 года, особенно на контрасте с ситуацией на Украине, граждане которой по понятным причинам чувствуют себя обманутыми со стороны ЕС, сулившего им в свое время скорое "светлое будущее", — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Полагаем, что и в самом Евросоюзе всем давно очевидна тщетность антироссийских санкций, превратившихся в ритуальные демонстрации внутриеэсовской "солидарности". Единственный их практический результат — накопление "раздражителей", препятствующих выстраиванию взаимовыгодного диалога и сотрудничества с Россией в интересах наших граждан", — подчеркивается в комментарии МИД РФ.