Глава Росатома о контрсанкциях: сделаем все, чтобы исполнить обязательства

СОЧИ, 14 мая – РИА Новости. Принятый Госдумой законопроект о контрсанкциях — это право парламентариев дать главе государства дополнительную возможность отвечать на действия Запада в отношении России, Росатом при этом сделает все, чтобы соблюсти контрактные обязательства перед зарубежными партнерами, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей, внесен в Госдуму в понедельник. Он также предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

"Это право законодателя — наделить президента Российской Федерации дополнительными полномочиями для того, чтобы адекватно отвечать на внешнеполитические вызовы. Как бы ни развивался этот сценарий, могу заявить только одно: Росатом сделает все от себя зависящее, чтобы полностью исполнить все обязательства перед нашими партнерами", — сказал Лихачев журналистам в кулуарах форума "Атомэкспо-2018".