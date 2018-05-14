Глава Росатома о контрсанкциях: сделаем все, чтобы исполнить обязательства

СОЧИ, 14 мая – РИА Новости. Принятый Госдумой законопроект о контрсанкциях — это право парламентариев дать главе государства дополнительную возможность отвечать на действия Запада в отношении России, Росатом при этом сделает все, чтобы соблюсти контрактные обязательства перед зарубежными партнерами, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Это право законодателя — наделить президента Российской Федерации дополнительными полномочиями для того, чтобы адекватно отвечать на внешнеполитические вызовы. Как бы ни развивался этот сценарий, могу заявить только одно: Росатом сделает все от себя зависящее, чтобы полностью исполнить все обязательства перед нашими партнерами", — сказал Лихачев журналистам в кулуарах форума "Атомэкспо-2018".