Кадыров назвал введение ответственности за соблюдение санкций верным шагом

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему поддерживает законопроект об ответственности за соблюдение в РФ западных санкций.

Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей, внесен в Госдуму в понедельник. Он также предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

"В случае принятия документа он предусматривает жесткие меры наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет. Особенно важно, что граждан России, которые способствуют введению ограничительных мер, предполагается лишать свободы до трех лет и штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей. Я считаю это исключительно правильным шагом. Мы с вами являемся свидетелями, как отдельные политики, именующие себя оппозиционерами, систематически встречались с представителями американской администрации и консультировали их, какие санкции могут быть наиболее болезненными для экономики России. Они сами с гордостью рассказывали об этом", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что говорил о том, что это прямое предательство, за которое следует строго наказывать, но его высказывания воспринимались как попытка нарушения прав человека.

"Мне трудно себе представить, чтобы американский политик точно так же кому-то подсказывал, какие меры следует принять во вред национальным интересам США. Я всецело поддерживаю законопроект Валентины Матвиенко, Вячеслава Володина и их коллег. Выражаю надежду, что он в самое ближайшее время вступит в силу и начнёт действовать во благо России", — добавил Кадыров.