В Совфеде призвали к осторожности в вопросе ограничения импорта лекарств

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российский фармацевтический рынок сначала нужно детально проанализировать, прежде чем говорить о каких-либо возможных ограничениях на ввоз зарубежных лекарств, заявил РИА Новости в понедельник глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

В понедельник газета "Коммерсант" написала о том, что НКО обратились к парламентариям с просьбой не допустить включения лекарственных препаратов и медтехники в перечень запрещенных к ввозу в Россию в рамках законопроекта об ответе на санкции США и других стран.

"Что касается лекарств, здесь нужно поступать крайне осторожно и сначала провести полную инвентаризацию рынка лекарственных препаратов", — сказал сенатор.

Он отметил, что знаком с ситуациями, когда дженерик, в отличие от оригинального препарата, может вызывать серьезные побочные явления.

Говоря о медицинской технике, Рязанский подчеркнул, что есть много вариантов при необходимости сменить поставщика, если такая техника не производится в России. "Почему бы не купить швейцарское, немецкое оборудование?" — сказал парламентарий.

Законопроект об ответе на санкции США и других стран внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций, к которым впоследствии присоединилась большая часть депутатов. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Комитет Госдумы по международным делам предложил дополнительно обсудить целесообразность предлагаемого проектом запрета на ввоз в Россию лекарств из США и других иностранных государств. Как отмечали в комитете, важно оценить все политические, экономические, социальные последствия — как позитивные, так и негативные — при принятии соответствующих ответных мер. Другой думский комитет — по охране здоровья — выработает к проекту об ответных мерах поправки, минимизирующие возможные риски от ограничения поставок импортных лекарств, говорил глава комитета Дмитрий Морозов. В свою очередь министр здравоохранения Вероника Скворцова 3 мая заявила, что вопрос о включении лекарств в список товаров, запрещенных к ввозу из США, не решен и пока лишь обсуждается.