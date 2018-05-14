В Кремле пока не комментируют проект о наказании за исполнение санкций

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Кремль сформирует свою позицию касательно законопроекта об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории РФ после того, как он будет рассмотрен в Госдуме, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей, был внесен в Госдуму. Законопроект также предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

"Сначала будут обсуждения в парламенте, потом уже можно говорить о формировании какой-то позиции. Сейчас я бы не стал забегать вперед", — ответил Песков на просьбу прокомментировать позицию Кремля касательно законопроекта.