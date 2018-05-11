Комитет Госдумы по экономполитике поддержал проект о контрсанкциях

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о контрсанкциях, но без конкретизации отраслей. Это следует из заключения, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В комитете подчеркнули необходимость последующей доработки документа, который нижняя палата рассмотрит 15 мая.

Законопроект об ответе на санкции США и других стран внесли спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций.

Документ предполагает право правительства по решению президента вводить 16 различных ответных мер. В их числе: запрет или ограничение на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, а также запрет или ограничение на вывоз редкоземельных металлов.

Кроме того, возможна приостановка сотрудничества по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Какие уточнения предлагает комитет



Комитет призвал обеспечить высокое качество и адекватные цены на отечественные товары, которые должны заместить запрещенные контрсанкциями.

Также предлагается уйти от конкретного перечня отраслей, промышленных предприятий и направлений. "Определить просто сферу мер широким образом, при которых правительство и президент России — с учетом динамичности меняющейся политической и международной экономической обстановки — сами определяют направления, по которым отмечают контрсанкции", — заявил на заседании комитета его глава Сергей Жигарев.

Кроме того, отмечена необходимость обсудить порядок и четкий механизм применения контрсанкций.

Комитет указывает, что нужно соотнести проект с законами "О специальных экономических мерах" и "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

А такая санкция, как исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении отдельных товаров, требует согласования с Гражданским кодексом, отмечается в заключении.

Ведомство также напомнило о необходимости конкретизировать используемые понятия.

Сейчас в российском законодательстве нет термина "экономические санкции".