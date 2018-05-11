Володин прокомментировал проект закона об ответе на санкции

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при реализации проекта об ответных мерах РФ на недружественные действия США и других стран важно выбрать формы, которые позволят президенту и правительству России делать все, чтобы такие действия зарубежных стран были заблокированы.

В пятницу в Госдуме проходит заседание совета по законотворчеству при председателе ГД, посвященное законопроекту "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств".

"Мы должны выбрать такие формы реализации, которые будут наиболее эффективными и позволят президенту и правительству делать все, чтобы недружественные действия зарубежных стран были заблокированы", — сказал на заседании Володин.

Он отметил, что на документ уже поступили отзывы от заинтересованных сторон.

Володин подчеркнул, что заседание совета проводится "в преддверии принятия в первом чтении закона о противодействии американским санкциям в целях защиты национальных интересов, прав и свобод граждан".

По его словам, концепция документа осталась неизменной, однако поступило порядка 80 поправок на положения, касающиеся мер и форм реализации законопроекта. Председатель Госудумы высказался за принятие более универсальных норм, которые дадут соответствующие полномочия президенту и правительству России.

"Важно, чтобы у нас не было наименований конкретных предприятий, отраслей, товаров и продуктов… Эта позиция была практически во всех предложениях", — сказал спикер Госдумы.

Кроме того, Володин сообщил, что при рассмотрении законопроекта в первом чтении на следующей неделе будет принято постановление по принятию документа, в котором будут отражены основные положения работы над инициативой.

Ранее главы фракций и Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.