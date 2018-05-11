В ОП рассказали, какие товары не затронет проект о контрсанкциях

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Проект об ответных мерах на действия США и других стран не будет распространяться на жизненно важные товары и услуги, уверен секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

В пятницу в Госдуме проходит заседание Совета по законотворчеству при председателе Госдумы, посвященное законопроекту "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств".

"Есть уверенность, что не будет распространяться действие закона на жизненно важные товары и услуги. Никто не пострадает от введения этого закона в России", — сказал Фадеев журналистам.

Он также добавил, что в Общественной палате РФ проведена общественная экспертиза проекта, и в ГД учли все рекомендации общественников.

Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.