В ОП рассказали, какие товары не затронет проект о контрсанкциях

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Проект об ответных мерах на действия США и других стран не будет распространяться на жизненно важные товары и услуги, уверен секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.
В пятницу в Госдуме проходит заседание Совета по законотворчеству при председателе Госдумы, посвященное законопроекту "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств".
"Есть уверенность, что не будет распространяться действие закона на жизненно важные товары и услуги. Никто не пострадает от введения этого закона в России", — сказал Фадеев журналистам.
Он также добавил, что в Общественной палате РФ проведена общественная экспертиза проекта, и в ГД учли все рекомендации общественников.