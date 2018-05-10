В Госдуме выработают поправки об импорте лекарств к проекту о контрсанкциях

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по охране здоровья выработает к проекту об ответных мерах на недружественные действия США и других стран поправки, минимизирующие возможные риски от ограничения поставок импортных лекарств, заявил глава комитета Дмитрий Морозов.

"Хочу поручить (разработку) в рамках комитета и экспертного совета нашего комитета… Будет детальнейшим образом отработан этот законопроект с тем, чтобы риски, которые наиболее важные… эти риски были минимизированы или сведены к нулю", — сказал Морозов на заседании комитета.

Он также подчеркнул, что законопроект носит рамочный характер и лишь дает право президенту РФ и правительству в ответ на санкции иностранных государств принимать те или иные решения. При этом Морозов отметил, что в любом случае должно учитываться мнение профессионального сообщества, в частности, Минздрав РФ должен определить наименования лекарств, поставка которых не будет подлежать ограничениям.

Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.