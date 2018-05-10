Аграрный комитет Госдумы поддержал проект о контрсанкциях против США

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по аграрным вопросам в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств".

Комитет считает целесообразным уточнить название законопроекта, дополнив его словами "в отношении РФ, ее граждан и юридических лиц", а также срок вступления его в силу.

Документ, внесенный председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций, разработан в качестве ответной меры в отношении США, введших санкции против России, а также тех стран, которые к ним присоединились. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Аграрный комитет считает законопроект своевременным, обоснованным, создающим правовые условия для симметричного ответа РФ на недружественные и неконструктивные действия со стороны США и других стран.

"С учетом опыта введения в 2014-2015 годах продовольственного эмбарго… соответствующие меры, предпринятые Россией, в совокупности с дополнительными мерами господдержки отечественных сельхозтоваропроизводителей оказывают положительное мультипликативное влияние на развитие АПК РФ, позволили вывести отрасль сельского хозяйства в лидеры экономического роста, добиться существенных успехов в обеспечении импортозамещения и продовольственной безопасности", — отмечается в заключении комитета, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"В то же время сохраняется зависимость России от импорта, в том числе из США, семян и плодов для посева (семена подсолнечника, овощей), племенной продукции. При этом применение соответствующих ответных мер правительством РФ осуществляется с учетом данных обстоятельств", — напоминает комитет.